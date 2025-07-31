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Мирра Андреева несколько раз ударила себя кулаком по ноге во время матча с Кесслер

Мирра Андреева несколько раз ударила себя кулаком по ноге во время матча с Кесслер
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Серебряный призёр Олимпиады-2024 в парном разряде, пятая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева несколько раз ударила себя по ноге по ходу поединка третьего круга на турнире категории WTA-1000 в Монреале (Канада).

Монреаль. 3-й круг
31 июля 2025, четверг. 21:10 МСК
Мирра Андреева
5
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 5 		4
7 7 		6
         
Маккартни Кесслер
32
США
Маккартни Кесслер
М. Кесслер

В матче третьего круга (стартовом для себя) Андреева (4) со счётом 6:7 (5:7), 4:6 проиграла 32-й ракетке мира из США Маккартни Кесслер (28).

В первом сете данного матча при счёте 6:5 в свою пользу Мирра проиграла гейм на своей подаче, тем самым Кесслер перевела сет на тай-брейк. После этого юная россиянка несколько раз ударила себя кулаком по ноге.

Фото: скриншот из трансляции

Фото: скриншот из трансляции

За выход в четвертьфинал турнира в Монреале Кесслер сразится с 28-й ракеткой мира украинкой Мартой Костюк (24).

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