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Хачанов — о желании вернуться в топ-10 рейтинга: была такая задача на начало сезона

Хачанов — о желании вернуться в топ-10 рейтинга: была такая задача на начало сезона
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Серебряный призёр Олимпиады-2020 в одиночном разряде, 16-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов рассказал, какой цели он хочет достичь по итогу сезона 2025 года.

– В этом сезоне у тебя уже 24 победы при 16 поражениях, несколько полуфиналов, ты поднимался до восьмой строчки в рейтинге. Расскажи, какие цели ставишь на оставшуюся часть года. Планируешь ли что-то конкретное — по рейтингу, по турнирам?
— Если вспомнить, два года назад я снова вошёл в топ-10. К сожалению, после «Ролан Гаррос» в 2023 году получил травму, из-за которой пропустил всё лето. Однако я снова доказал себе, что способен быть выше. Вопрос только в том, чтобы сделать ещё один шаг вперёд. Оценить свою игру, сохранить ту стабильность, которая у меня сейчас есть, но в то же время добиваться большего на крупных турнирах.

Хорошая неделя в Галле, потом сразу Уимблдон — всё об этом. Всё про то, чтобы держать свой уровень и добиваться успехов в матчах с сильнейшими. Моя главная цель — снова вернуться в топ-10. Была такая задача на начало сезона. Первые три месяца я был далёк от этого, а сейчас снова приблизился. Так и меняется динамика по ходу года — взлёты, падения. Главное — чтобы падений было как можно меньше, а взлётов — больше, — сказал Хачанов в студии Tennis Channel.

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