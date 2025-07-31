Мирра Андреева во второй раз за сезон-2025 проиграла свой первый матч на турнире

Серебряный призёр Олимпиады-2024 в парном разряде, пятая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева во второй раз в сезоне-2025 проиграла свой первый матч на турнире WTA в одиночном разряде.
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Сегодня, 31 июля, в матче третьего круга (стартовом для себя) Андреева (4) со счётом 6:7 (5:7), 4:6 уступила 32-й ракетке мира из США Маккартни Кесслер (28). До встречи с Кесслер Мирра не провела ни одного поединка в одиночном разряде Торонто. Первый круг она пропустила из-за высокого номера посева, а во втором её соперница канадка Бьянка Андрееску снялась ещё до начала матча из-за травмы.
В 2025 году до Монреаля единственным турниром, на старте которого Мирра проиграла, был травяной турнир WTA-500 в Берлине (Германия). Тогда россиянка в трёх сетах уступила польке Магдалене Френх в первом круге.
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