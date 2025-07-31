Американка Кесслер повторила достижение Шнайдер и Соболенко, обыграв Андрееву в Канаде

32-я ракетка мира американская теннисистка Маккартни Кесслер победила пятую ракетку мира 18-летнюю россиянку Мирру Андрееву в своём первом матче основной сетки турнира WTA-1000 в Монреале (Канада). Американка одержала победу со счётом 7:6 (7:5), 6:4.

Кесслер стала первой теннисисткой после россиянки Дианы Шнайдер, которой удалось одолеть представительницу топ-5 мирового рейтинга в своём первом матче в основе канадского «тысячника», сообщает Opta Ace. Шнайдер в прошлом году в Торонто (Монреаль и Торонто каждый год сменяют друг друга в рамках Canadian Open) обыграла американку Кори Гауфф (на тот момент вторую ракетку мира) в рамках своего первого выступления на канадском «тысячнике».

Кроме того, Кесслер повторила достижение первой ракетки мира белоруски Арины Соболенко, которая в 2018 году обыграла датчанку Каролину Возняцки в рамках своего первого выступления именно в Монреале (тогда Возняцки была второй ракеткой мира). Это тоже было первым выступлением Соболенко на Canadian Open.