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Каспер Рууд — Нуну Боржеш, результат матча 31 июля 2025, счёт 2:0, 3-й круг «Мастерса» в Торонто

Определился соперник Карена Хачанова по 1/8 финала «Мастерса» в Торонто
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13-я ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд вышел в 1/8 финала «Мастерса» в Торонто (Канада), обыграв в матче второго круга португальца Нуну Боржеша (42-й номер рейтинга) со счётом 7:5, 6:4.

Торонто. 3-й круг
31 июля 2025, четверг. 22:30 МСК
Нуну Боржеш
42
Португалия
Нуну Боржеш
Н. Боржеш
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
5 		4
7 		6
         
Каспер Рууд
13
Норвегия
Каспер Рууд
К. Рууд

Матч продлился 1 час 57 минут. За время игры Рууд выполнил девять эйсов, допустив при этом одну двойную ошибку, и сумел реализовать три брейк-пойнта из восьми. Боржеш сделал за игру одну подачу навылет, допустил шесть двойных ошибок и сумел реализовать один из брейк-пойнт из пяти.

В 1/8 финала турнира в Торонто Каспер Рууд сразится с российским теннисистом Кареном Хачановым. который ранее одолел американца Эмилио Наву (6:7 (6:8), 6:4, 6:1).

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