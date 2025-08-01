Определился соперник Карена Хачанова по 1/8 финала «Мастерса» в Торонто
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13-я ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд вышел в 1/8 финала «Мастерса» в Торонто (Канада), обыграв в матче второго круга португальца Нуну Боржеша (42-й номер рейтинга) со счётом 7:5, 6:4.
Торонто. 3-й круг
31 июля 2025, четверг. 22:30 МСК
42
Нуну Боржеш
Н. Боржеш
Окончен
0 : 2
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|2
|3
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|4
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|6
13
Каспер Рууд
К. Рууд
Матч продлился 1 час 57 минут. За время игры Рууд выполнил девять эйсов, допустив при этом одну двойную ошибку, и сумел реализовать три брейк-пойнта из восьми. Боржеш сделал за игру одну подачу навылет, допустил шесть двойных ошибок и сумел реализовать один из брейк-пойнт из пяти.
В 1/8 финала турнира в Торонто Каспер Рууд сразится с российским теннисистом Кареном Хачановым. который ранее одолел американца Эмилио Наву (6:7 (6:8), 6:4, 6:1).
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