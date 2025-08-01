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«Игроков не принимают во внимание». Давидович-Фокина открыто раскритиковал ATP

«Игроков не принимают во внимание». Давидович-Фокина открыто раскритиковал ATP
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19-я ракетка мира испанский теннисист Алехандро Давидович-Фокина публично раскритиковал Ассоциацию теннисистов-профессионалов (ATP) за пренебрежительное отношение к интересам игроков.

Торонто. 3-й круг
01 августа 2025, пятница. 18:00 МСК
Алехандро Давидович-Фокина
19
Испания
Алехандро Давидович-Фокина
А. Давидович-Фокина
Не начался
1 2 3
         
         
Якуб Меншик
18
Чехия
Якуб Меншик
Я. Меншик

«Хочу поделиться своим разочарованием и недовольством ATP. Завтра все матчи начинаются в 12:30, кроме нашего (испанец сразится с чехом Якубом Меншиком в третьем круге «Мастерса» в Торонто. – Прим. «Чемпионата»), который был поставлен на 11:00. Мы остановились в часе езды, а это значит, что нам придётся просыпаться очень рано, чтобы прибыть в хорошем состоянии.

Мы попросили изменить время, но нам ответили, что всё уже было продано – билеты, права на телетрансляции и так далее. В очередной раз становится ясно, что игроков не принимают во внимание.

Сегодня это случилось с другими, завтра — со мной, а с послезавтра все встречи возвращаются к 12:30. Свободных кортов много, а мы единственные, кто играет в 11:00.

В ATP всегда обещают, что всё исправят, однако ничего так и не меняется. Это происходит уже не в первый раз, и когда ты оказываешься внутри этого, то понимаешь, что всё не так здорово, как кажется со стороны», — написал Давидович-Фокина в социальной сети.

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