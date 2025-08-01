Коннорс — о причинах снятия Джоковича с Торонто: сейчас он самый возрастной игрок в туре

Восьмикратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира американский теннисист Джимми Коннорс высказался о возможных причинах отсутствия сербского теннисиста Новака Джоковича на «Мастерсе» в канадском Торонто.

«Если говорить о таком парне, как Джокович, ему действительно нужно следить за своим временем и усилиями, которые он тратит, потому что сейчас он самый возрастной игрок в туре.

Если он хочет поднять уровень своей игры и быть на пике именно тогда, когда это имеет наибольшее значение — а это, конечно, US Open — ему нужно выбирать, что для него будет лучше, но при этом важно всё же сыграть несколько матчей перед турниром, чтобы не войти в него «пустым», – приводит слова Коннорса Tennis 365.