Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Рахимова/Воскобоева — Эйкери/Ходзуми, результат матча 1 августа 2025, счёт 2:0, 1-й круг Монреаля

Рахимова в паре с Воскобоевой одержала уверенную победу на старте турнира в Монреале
Комментарии

62-я ракетка мира российская теннисистка Камилла Рахимова вместе с 40-летней представительницей Казахстана Галиной Воскобоевой успешно стартовали в парном разряде турнира категории WTA-1000 в Монреале (Канада).

Монреаль — Парный разряд. 1-й круг
31 июля 2025, четверг. 23:15 МСК
Камилла Рахимова
Россия
Камилла Рахимова
Галина Воскобоева
Казахстан
Галина Воскобоева
К. Рахимова Г. Воскобоева
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		4
         
Улрикке Эйкери
Норвегия
Улрикке Эйкери
Эри Ходзуми
Япония
Эри Ходзуми
У. Эйкери Э. Ходзуми

В матче первого круга Рахимова и Воскобоева со счётом 6:2, 6:4 обыграли дуэт Улрикке Эйкери (Норвегия) – Эри Ходзуми (Япония).

Продолжительность данного матча составила 1 час и 21 минуту. В её рамках Рахимова и Воскобоева два раза подали навылет, допустили четыре двойные ошибки и реализовали пять брейк-пойнтов из восьми заработанных. На счету их соперниц один эйс, четыре двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из восьми.

Следующими соперницами Рахимовой и Воскобоевой станут американки Кэролайн Доулхайд/Софья Кенин.

Материалы по теме
Медведев рвётся в 4-й круг Торонто! Мирра и Кудерметова проиграли в Монреале. LIVE!
Live
Медведев рвётся в 4-й круг Торонто! Мирра и Кудерметова проиграли в Монреале. LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android