Рахимова в паре с Воскобоевой одержала уверенную победу на старте турнира в Монреале
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62-я ракетка мира российская теннисистка Камилла Рахимова вместе с 40-летней представительницей Казахстана Галиной Воскобоевой успешно стартовали в парном разряде турнира категории WTA-1000 в Монреале (Канада).
Монреаль — Парный разряд. 1-й круг
31 июля 2025, четверг. 23:15 МСК
Камилла Рахимова
Галина Воскобоева
К. Рахимова Г. Воскобоева
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|4
Улрикке Эйкери
Эри Ходзуми
У. Эйкери Э. Ходзуми
В матче первого круга Рахимова и Воскобоева со счётом 6:2, 6:4 обыграли дуэт Улрикке Эйкери (Норвегия) – Эри Ходзуми (Япония).
Продолжительность данного матча составила 1 час и 21 минуту. В её рамках Рахимова и Воскобоева два раза подали навылет, допустили четыре двойные ошибки и реализовали пять брейк-пойнтов из восьми заработанных. На счету их соперниц один эйс, четыре двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из восьми.
Следующими соперницами Рахимовой и Воскобоевой станут американки Кэролайн Доулхайд/Софья Кенин.
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