Рахимова в паре с Воскобоевой одержала уверенную победу на старте турнира в Монреале

62-я ракетка мира российская теннисистка Камилла Рахимова вместе с 40-летней представительницей Казахстана Галиной Воскобоевой успешно стартовали в парном разряде турнира категории WTA-1000 в Монреале (Канада).

В матче первого круга Рахимова и Воскобоева со счётом 6:2, 6:4 обыграли дуэт Улрикке Эйкери (Норвегия) – Эри Ходзуми (Япония).

Продолжительность данного матча составила 1 час и 21 минуту. В её рамках Рахимова и Воскобоева два раза подали навылет, допустили четыре двойные ошибки и реализовали пять брейк-пойнтов из восьми заработанных. На счету их соперниц один эйс, четыре двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из восьми.

Следующими соперницами Рахимовой и Воскобоевой станут американки Кэролайн Доулхайд/Софья Кенин.