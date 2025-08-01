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Вероника Кудерметова — Кори Гауфф, результат матча 31 июля/1 августа 2025, счет 1:2, 3-й круг Монреаля

Вероника Кудерметова в борьбе проиграла второй ракетке мира Гауфф на турнире в Монреале
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42-я ракетка мира российская теннисистка Вероника Кудерметова не смогла пробиться в 1/8 финала турнира категории WTA-1000 в Монреале (Канада).

Монреаль. 3-й круг
31 июля 2025, четверг. 22:30 МСК
Кори Гауфф
2
США
Кори Гауфф
К. Гауфф
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
4 		7 6
6 		5 2
         
Вероника Кудерметова
42
Россия
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова

В матче третьего круга Кудерметова со счётом 6:4, 5:7, 2:6 проиграла двукратной чемпионке турниров «Большого шлема», второй ракетке мира 21-летней американке Кори Гауфф (1).

Встреча Кудерметовой с Гауфф продлилась 2 часа и 35 минут. В её рамках Вероника шесть раз подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала три брейк-пойнта из девяти заработанных. На счету Кори пять эйсов, 14 двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов из 10.

За выход в четвертьфинал турнира в Монреале Гауфф сразится с победительницей матча Мари Боузкова (Чехия) — Виктория Мбоко (Канада, WC).

Календарь турнира WTA-1000 в Монреале (2025)
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