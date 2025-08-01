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Меликар-Мартинес/Самсонова — Киченок/Перес, результат матча 1 августа 2025, счёт 0:2, 1-й круг турнира в Монреале, парный разряд

Людмила Самсонова в паре с американкой проиграла в первом круге турнира в Монреале
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Российская теннисистка Людмила Самсонова в паре с американкой Николь Меликар-Мартинес проиграла в первом круге парного разряда турнира в Монреале. На старте турнира они уступили украино-австралийскому дуэту Людмила КиченокЭллен Перес со счётом 5:7, 1:6.

Монреаль — Парный разряд. 1-й круг
01 августа 2025, пятница. 00:00 МСК
Николь Меликар-Мартинес
США
Николь Меликар-Мартинес
Людмила Самсонова
Россия
Людмила Самсонова
Н. Меликар-Мартинес Л. Самсонова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
5 		1
7 		6
         
Людмила Киченок
Украина
Людмила Киченок
Эллен Перес
Австралия
Эллен Перес
Л. Киченок Э. Перес

Продолжительность встречи составила 1 час 19 минут. За это время Самсонова и Мартинес подали один эйс, допустили две двойные ошибки и реализовали два из пяти брейк-пойнтов. На счету их соперниц две подачи навылет, три двойные ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из девяти.

В следующем круге Киченок и Перес встретятся с американским дуэтом Кори Гауфф и Маккартни Кесслер.
Турнир в Монреале в парном разряде проходит с 30 июля по 7 августа.

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