Людмила Самсонова в паре с американкой проиграла в первом круге турнира в Монреале
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Российская теннисистка Людмила Самсонова в паре с американкой Николь Меликар-Мартинес проиграла в первом круге парного разряда турнира в Монреале. На старте турнира они уступили украино-австралийскому дуэту Людмила Киченок — Эллен Перес со счётом 5:7, 1:6.
Монреаль — Парный разряд. 1-й круг
01 августа 2025, пятница. 00:00 МСК
Николь Меликар-Мартинес
Людмила Самсонова
Н. Меликар-Мартинес Л. Самсонова
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|1
|
|6
Людмила Киченок
Эллен Перес
Л. Киченок Э. Перес
Продолжительность встречи составила 1 час 19 минут. За это время Самсонова и Мартинес подали один эйс, допустили две двойные ошибки и реализовали два из пяти брейк-пойнтов. На счету их соперниц две подачи навылет, три двойные ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из девяти.
В следующем круге Киченок и Перес встретятся с американским дуэтом Кори Гауфф и Маккартни Кесслер.
Турнир в Монреале в парном разряде проходит с 30 июля по 7 августа.
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