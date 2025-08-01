Людмила Самсонова в паре с американкой проиграла в первом круге турнира в Монреале

Российская теннисистка Людмила Самсонова в паре с американкой Николь Меликар-Мартинес проиграла в первом круге парного разряда турнира в Монреале. На старте турнира они уступили украино-австралийскому дуэту Людмила Киченок — Эллен Перес со счётом 5:7, 1:6.

Продолжительность встречи составила 1 час 19 минут. За это время Самсонова и Мартинес подали один эйс, допустили две двойные ошибки и реализовали два из пяти брейк-пойнтов. На счету их соперниц две подачи навылет, три двойные ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из девяти.

В следующем круге Киченок и Перес встретятся с американским дуэтом Кори Гауфф и Маккартни Кесслер.

Турнир в Монреале в парном разряде проходит с 30 июля по 7 августа.