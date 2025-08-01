Кори Гауфф высказалась о победе над Вероникой Кудерметовой на турнире в Монреале

Вторая ракетка мира американка Кори Гауфф прокомментировала победу над россиянкой Вероникой Кудерметовой (4:6, 7:5, 6:2) в третьем круге турнира в Монреале.
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«Главная цель — выжить и пройти дальше. Это была не лучшая моя игра, но сегодня этого оказалось достаточно. Это всё, о чём я могла просить. Думаю, все и так могут прочитать мой язык тела, так что вряд ли я буду слишком добра к себе. Однако в ментальном плане я собой горжусь. Есть, конечно, элементы игры, над которыми надо работать: подача — одна из них. Но тот факт, что я выигрываю матчи, даже когда не чувствую себя в лучшей форме — это уже повод для гордости. И я с оптимизмом смотрю в будущее: когда стану чувствовать себя лучше, надеюсь, всё будет чуть проще», — сказала Гауфф после матча.
За выход в четвертьфинал турнира в Монреале Гауфф сразится с победительницей матча Мари Боузкова (Чехия) — Виктория Мбоко (Канада, WC).
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