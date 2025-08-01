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Кори Гауфф высказалась о победе над Вероникой Кудерметовой на турнире в Монреале

Кори Гауфф высказалась о победе над Вероникой Кудерметовой на турнире в Монреале
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Вторая ракетка мира американка Кори Гауфф прокомментировала победу над россиянкой Вероникой Кудерметовой (4:6, 7:5, 6:2) в третьем круге турнира в Монреале.

Монреаль. 3-й круг
31 июля 2025, четверг. 22:30 МСК
Кори Гауфф
2
США
Кори Гауфф
К. Гауфф
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
4 		7 6
6 		5 2
         
Вероника Кудерметова
42
Россия
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова

«Главная цель — выжить и пройти дальше. Это была не лучшая моя игра, но сегодня этого оказалось достаточно. Это всё, о чём я могла просить. Думаю, все и так могут прочитать мой язык тела, так что вряд ли я буду слишком добра к себе. Однако в ментальном плане я собой горжусь. Есть, конечно, элементы игры, над которыми надо работать: подача — одна из них. Но тот факт, что я выигрываю матчи, даже когда не чувствую себя в лучшей форме — это уже повод для гордости. И я с оптимизмом смотрю в будущее: когда стану чувствовать себя лучше, надеюсь, всё будет чуть проще», — сказала Гауфф после матча.

За выход в четвертьфинал турнира в Монреале Гауфф сразится с победительницей матча Мари Боузкова (Чехия) — Виктория Мбоко (Канада, WC).

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