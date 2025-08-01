Хольгер Руне обыграл Александра Мюллера в третьем круге «Мастерса» в Торонто

9-я ракетка мира датчанин Хольгер Руне вышел в 1/8 финала «Мастерса» в Торонто (Канада), обыграв в матче третьего круга представителя Франции Александра Мюллера (40-й номер рейтинга) со счётом 6:2, 6:4.

Матч продлился 1 час 4 минуты. За время игры Руне выполнил четыре эйса, допустив при этом одну двойную ошибку и сумел реализовать три брейк-пойнта из трёх. Мюллер сделал за игру две подачи навылет и допустил одну двойную ошибку.

В четвёртом круге турнира в Торонто Хольгер Руне сыграет с победителем матча между россиянином Даниилом Медведевым и представителем Австралии Алексеем Попыриным.

Напомним, турнир в Торонто проходит с 27 июля по 7 августа.