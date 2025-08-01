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Мюллер — Руне, результат матча 1 августа 2025, счёт 0:2, 3-й круг турнира ATP-1000 в Торонто.

Хольгер Руне обыграл Александра Мюллера в третьем круге «Мастерса» в Торонто
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9-я ракетка мира датчанин Хольгер Руне вышел в 1/8 финала «Мастерса» в Торонто (Канада), обыграв в матче третьего круга представителя Франции Александра Мюллера (40-й номер рейтинга) со счётом 6:2, 6:4.

Торонто. 3-й круг
01 августа 2025, пятница. 02:25 МСК
Александр Мюллер
40
Франция
Александр Мюллер
А. Мюллер
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		4
6 		6
         
Хольгер Руне
9
Дания
Хольгер Руне
Х. Руне

Матч продлился 1 час 4 минуты. За время игры Руне выполнил четыре эйса, допустив при этом одну двойную ошибку и сумел реализовать три брейк-пойнта из трёх. Мюллер сделал за игру две подачи навылет и допустил одну двойную ошибку.

В четвёртом круге турнира в Торонто Хольгер Руне сыграет с победителем матча между россиянином Даниилом Медведевым и представителем Австралии Алексеем Попыриным.

Напомним, турнир в Торонто проходит с 27 июля по 7 августа.

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