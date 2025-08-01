Кудерметова в паре с бельгийкой Мертенс одержала победу на старте турнира в Монреале

Российская теннисистка Вероника Кудерметова вместе с представительницей Бельгии Элисой Мертенс с победы начали турнир категории WTA-1000 в Монреале в парном разряде. В матче первого круга Кудерметова и Мертенс со счётом 6:4, 4:6, 1:0 (10:8) обыграли дуэт Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия)/ Лаура Зигемунд (Германия).

Продолжительность встречи составила 1 час и 41 минута. В её рамках Кудерметова и Мертенс один раз подали навылет, допустили одну двойную ошибку и реализовали пять брейк-пойнтов из восьми заработанных. На счету Хаддад-Майя и Зигемунд один эйс, две двойные ошибки и они реализовали пять брейк-пойнтов из девяти.

Следующими соперницами Кудерметовой и Мертенс станет пара Александра Панова (Россия)/Ханьюй Го (Китай).