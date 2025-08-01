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Кудерметова/Мертенс— Хаддад-Майя/Зигемунд, результат матча 1 августа 2025, счёт 2:0, 1-й круг турнира WTA-1000 — парный разряд в М

Кудерметова в паре с бельгийкой Мертенс одержала победу на старте турнира в Монреале
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Российская теннисистка Вероника Кудерметова вместе с представительницей Бельгии Элисой Мертенс с победы начали турнир категории WTA-1000 в Монреале в парном разряде. В матче первого круга Кудерметова и Мертенс со счётом 6:4, 4:6, 1:0 (10:8) обыграли дуэт Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия)/ Лаура Зигемунд (Германия).

Монреаль — Парный разряд. 1-й круг
01 августа 2025, пятница. 02:50 МСК
Вероника Кудерметова
Россия
Вероника Кудерметова
Элисе Мертенс
Бельгия
Элисе Мертенс
В. Кудерметова Э. Мертенс
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		4 1 10
4 		6 0 8
         
Беатрис Хаддад-Майя
Бразилия
Беатрис Хаддад-Майя
Лаура Зигемунд
Германия
Лаура Зигемунд
Б. Хаддад-Майя Л. Зигемунд

Продолжительность встречи составила 1 час и 41 минута. В её рамках Кудерметова и Мертенс один раз подали навылет, допустили одну двойную ошибку и реализовали пять брейк-пойнтов из восьми заработанных. На счету Хаддад-Майя и Зигемунд один эйс, две двойные ошибки и они реализовали пять брейк-пойнтов из девяти.

Следующими соперницами Кудерметовой и Мертенс станет пара Александра Панова (Россия)/Ханьюй Го (Китай).

Календарь турнира в Монреале в парном разряде
Сетка турнира в Монреале в парном разряде
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