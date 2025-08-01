Александр Зверев в трёх сетах обыграл Маттео Арнальди в третьем круге «Мастерса» в Торонто
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Третья ракетка мира немец Александр Зверев вышел в 1/8 финала «Мастерса» в Торонто (Канада), обыграв в матче третьего круга представителя Италии Маттео Арнальди (41-й номер рейтинга) со счётом 6:7 (5:7), 6:3, 6:2.
Торонто. 3-й круг
01 августа 2025, пятница. 02:15 МСК
3
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|6
|6
|
|3
|2
41
Маттео Арнальди
М. Арнальди
Матч продлился 2 часа 4 минуты. За время игры Зверев выполнил девять эйсов, допустив при этом четыре двойные ошибки и сумел реализовать четыре брейк-пойнта из 14. Арнальди сделал за игру шесть подач навылет и допустил семь двойных ошибок, при этом реализовал один брейк-пойнт из четырёх.
В четвёртом круге турнира в Торонто Александр Зверев сыграет с представителем Аргентины Франсиско Серундоло (24).
Напомним, турнир в Торонто проходит с 27 июля по 7 августа.
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