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Зверев — Арнальди, результат матча 1 августа 2025, счёт 2:1, 3-й круг турнира ATP-1000 в Торонто.

Александр Зверев в трёх сетах обыграл Маттео Арнальди в третьем круге «Мастерса» в Торонто
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Третья ракетка мира немец Александр Зверев вышел в 1/8 финала «Мастерса» в Торонто (Канада), обыграв в матче третьего круга представителя Италии Маттео Арнальди (41-й номер рейтинга) со счётом 6:7 (5:7), 6:3, 6:2.

Торонто. 3-й круг
01 августа 2025, пятница. 02:15 МСК
Александр Зверев
3
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 5 		6 6
7 7 		3 2
         
Маттео Арнальди
41
Италия
Маттео Арнальди
М. Арнальди

Матч продлился 2 часа 4 минуты. За время игры Зверев выполнил девять эйсов, допустив при этом четыре двойные ошибки и сумел реализовать четыре брейк-пойнта из 14. Арнальди сделал за игру шесть подач навылет и допустил семь двойных ошибок, при этом реализовал один брейк-пойнт из четырёх.

В четвёртом круге турнира в Торонто Александр Зверев сыграет с представителем Аргентины Франсиско Серундоло (24).

Напомним, турнир в Торонто проходит с 27 июля по 7 августа.

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