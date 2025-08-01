Александр Зверев в трёх сетах обыграл Маттео Арнальди в третьем круге «Мастерса» в Торонто

Третья ракетка мира немец Александр Зверев вышел в 1/8 финала «Мастерса» в Торонто (Канада), обыграв в матче третьего круга представителя Италии Маттео Арнальди (41-й номер рейтинга) со счётом 6:7 (5:7), 6:3, 6:2.

Матч продлился 2 часа 4 минуты. За время игры Зверев выполнил девять эйсов, допустив при этом четыре двойные ошибки и сумел реализовать четыре брейк-пойнта из 14. Арнальди сделал за игру шесть подач навылет и допустил семь двойных ошибок, при этом реализовал один брейк-пойнт из четырёх.

В четвёртом круге турнира в Торонто Александр Зверев сыграет с представителем Аргентины Франсиско Серундоло (24).

Напомним, турнир в Торонто проходит с 27 июля по 7 августа.