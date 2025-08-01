«Не хочу возглавлять эту статистику». Кори Гауфф – о проблемных моментах в своей игре

Вторая ракетка мира американка Кори Гауфф высказалась о большом количестве двойных ошибок в своих матчах. Во время победного матча с россиянкой Вероникой Кудерметовой в третьем круге турнира в Монреале она допустила 14 двойных ошибок.

«Лидер по двойным ошибкам? В этом есть как положительные, так и отрицательные стороны. Конечно, я очень разочарована собой в этом аспекте игры, особенно потому, что я не играла в Вашингтоне, чтобы поработать над подачей, внести изменения и хорошо отработать это на тренировках. И на тренировках подача у меня действительно шла, так что мне бы хотелось, чтобы это перенеслось и на матчи.

Положительный момент в том, что я выигрываю эти матчи, даже когда одна из частей моей игры буквально «на костылях». Это как если бы я могла уверенно стоять на обеих ногах, тогда всё было бы гораздо проще для меня. Из этого я могу извлечь два вывода: я не хочу возглавлять эту статистику и я хочу стать лучше. Я понимаю, что, вероятно, никогда не избавлюсь полностью от двойных ошибок, но если бы мне удалось снизить их до 2–3%, это бы кардинально изменило ситуацию и сделало бы матчи гораздо легче. Тот факт, что я выигрываю матчи и нахожу способы побеждать несмотря на это, безусловно, можно считать позитивом», — приводит слова Гауфф Punto de Break.

За выход в четвертьфинал турнира в Монреале Гауфф сразится с победительницей матча Мари Боузкова (Чехия) — Виктория Мбоко (Канада, WC).