Даяна Ястремская обыграла Эмму Наварро в третьем круге турнира в Монреале

35-я ракетка мира украинская теннисистка Даяна Ястремская неожиданно пробилась в 1/8 финала турнира категории WTA-1000 в Монреале (Канада). В матче третьего круга Ястремская со счётом обыграла представительницу США Эмму Наварро (11-я в рейтинге).

Встреча Ястремской с Наварро продлилась 1 час и 42 минуты. В её рамках Даяна шесть раз подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из восьми заработанных. На счету Эммы две двойных ошибки и три реализованных брейк-пойнтов из 12.

За выход в четвертьфинал турнира в Монреале Ястремская сразится с победительницей матча Елена Рыбакина (Казахстан) — Жаклин Кристиан (Румыния).