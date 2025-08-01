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Ястремская — Наварро, результат матча 1 августа 2025, счёт 2:0, 3-й круг турнира WTA-1000 в Монреале.

Даяна Ястремская обыграла Эмму Наварро в третьем круге турнира в Монреале
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35-я ракетка мира украинская теннисистка Даяна Ястремская неожиданно пробилась в 1/8 финала турнира категории WTA-1000 в Монреале (Канада). В матче третьего круга Ястремская со счётом обыграла представительницу США Эмму Наварро (11-я в рейтинге).

Монреаль. 3-й круг
01 августа 2025, пятница. 03:35 МСК
Даяна Ястремская
35
Украина
Даяна Ястремская
Д. Ястремская
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6
5 		4
         
Эмма Наварро
11
США
Эмма Наварро
Э. Наварро

Встреча Ястремской с Наварро продлилась 1 час и 42 минуты. В её рамках Даяна шесть раз подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из восьми заработанных. На счету Эммы две двойных ошибки и три реализованных брейк-пойнтов из 12.

За выход в четвертьфинал турнира в Монреале Ястремская сразится с победительницей матча Елена Рыбакина (Казахстан) — Жаклин Кристиан (Румыния).

Календарь турнира WTA-1000 в Монреале (2025)
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