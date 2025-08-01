Рыбакина обыграла Кристиан в третьем круге турнира в Монреале

12-я ракетка мира теннисистка из Казахстана Елена Рыбакина пробилась в 1/8 финала турнира категории WTA-1000 в Монреале (Канада). В матче третьего круга Рыбакина со счётом 6:0, 7:6 (7:5) обыграла представительницу Румынии Жаклин Кристиан (52-я в рейтинге).

Встреча Рыбакиной с Кристиан продлилась 1 час и 22 минуты. В её рамках Елена семь раз подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала три брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Жаклин один эйс, три двойных ошибок и ни одного реализованного брейк-пойнта.

За выход в четвертьфинал турнира в Монреале Рыбакина сразится с представительницей Украины Дайаной Ястремской.