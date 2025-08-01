Рыбакина обыграла Кристиан в третьем круге турнира в Монреале
Поделиться
12-я ракетка мира теннисистка из Казахстана Елена Рыбакина пробилась в 1/8 финала турнира категории WTA-1000 в Монреале (Канада). В матче третьего круга Рыбакина со счётом 6:0, 7:6 (7:5) обыграла представительницу Румынии Жаклин Кристиан (52-я в рейтинге).
Сингапур. Финал
26 октября 2014, воскресенье. 14:00 МСК
1
Серена Уильямс
С. Уильямс
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|0
4
Симона Халеп
С. Халеп
Встреча Рыбакиной с Кристиан продлилась 1 час и 22 минуты. В её рамках Елена семь раз подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала три брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Жаклин один эйс, три двойных ошибок и ни одного реализованного брейк-пойнта.
За выход в четвертьфинал турнира в Монреале Рыбакина сразится с представительницей Украины Дайаной Ястремской.
Материалы по теме
Комментарии
- 1 августа 2025
-
05:56
-
05:27
-
05:00
-
04:52
-
04:45
-
03:22
-
02:05
-
01:53
-
01:34
-
01:03
-
00:53
-
00:46
-
00:39
-
00:30
-
00:17
- 31 июля 2025
-
23:39
-
23:20
-
23:11
-
23:06
-
22:53
-
22:46
-
22:32
-
22:24
-
22:22
-
22:14
-
22:10
-
21:56
-
21:52
-
20:56
-
20:46
-
20:35
-
20:25
-
19:48
-
19:32
-
19:22