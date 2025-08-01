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Рыбакина — Кристиан, результат матча 1 августа 2025, счёт 2:0, 3-й круг турнира WTA-1000 в Монреале.

Рыбакина обыграла Кристиан в третьем круге турнира в Монреале
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12-я ракетка мира теннисистка из Казахстана Елена Рыбакина пробилась в 1/8 финала турнира категории WTA-1000 в Монреале (Канада). В матче третьего круга Рыбакина со счётом 6:0, 7:6 (7:5) обыграла представительницу Румынии Жаклин Кристиан (52-я в рейтинге).

Сингапур. Финал
26 октября 2014, воскресенье. 14:00 МСК
Серена Уильямс
1
США
Серена Уильямс
С. Уильямс
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		0
         
Симона Халеп
4
Румыния
Симона Халеп
С. Халеп

Встреча Рыбакиной с Кристиан продлилась 1 час и 22 минуты. В её рамках Елена семь раз подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала три брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Жаклин один эйс, три двойных ошибок и ни одного реализованного брейк-пойнта.

За выход в четвертьфинал турнира в Монреале Рыбакина сразится с представительницей Украины Дайаной Ястремской.

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