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Турнир WTA-1000 в Монреале: результаты игрового дня 31 июля

Турнир WTA-1000 в Монреале: результаты игрового дня 31 июля
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В ночь с 31 июля на 1 августа в Монреале (Канада) прошёл второй игровой день женского турнира категории WTA-1000. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами наиболее заметных матчей третьего игрового дня.

Теннис. WTA-1000, Монреаль (Канада). 1/16 финала (время московское):

31 июля
Марта Костюк (Украина) — Дарья Касаткина (Австралия) — 3:6, 6:3, 7:6;
Кори Гауфф (США) — Вероника Кудерметова (Россия) — 4:6, 7:5, 6:2;
Мирра Андреева (Россия) — Маккартни Кесслер (США) — 6:7, 4:6.

1 августа
Виктория Мбоко (Канада) — Мари Боузкова (Чехия) — 1:6, 6:3, 6:0;
Даяна Ястремская (Украина) — Эмма Наварро (США) — 7:5, 6:4;
Елена Рыбакина (Казахстан) — Жаклин Кристиан (Румыния) — 6:0, 7:6.

Напомним, турнир в Монреале проходит с 27 июля по 7 августа.

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Календарь турнира WTA-1000 в Монреале (2025)
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