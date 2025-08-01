Даниил Медведев в третьем круге проиграл прошлогоднему победителю «Мастерса» в Торонто
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14-я ракетка мира россиянин Даниил Медведев не смог выйти в 1/8 финала «Мастерса» в Торонто (Канада), проиграв в матче третьего круга представителю Австралии Алексею Попырину (26-й номер рейтинга) со счётом 7:5, 4:6, 4:6. Напомним, Попырин является действующим победителем турнира.
Торонто. 3-й круг
01 августа 2025, пятница. 05:20 МСК
14
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
1 : 2
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|3
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|6
|6
26
Алексей Попырин
А. Попырин
Матч продлился 2 часа 30 минут. За время игры Медведев выполнил 12 эйсов, допустив при этом восемь двойных ошибок, и сумел реализовать два брейк-пойнта из 11. Попырин сделал за игру семь подач навылет, допустил семь двойных ошибок и реализовал три из 12 брейк-пойнтов.
В четвёртом круге турнира в Торонто Алексей Попырин сыграет с представителем Дании Хольгером Руне (9).
Напомним, турнир в Торонто проходит с 27 июля по 7 августа.
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