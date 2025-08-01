Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Даниил Медведев в третьем круге проиграл прошлогоднему победителю «Мастерса» в Торонто

Даниил Медведев в третьем круге проиграл прошлогоднему победителю «Мастерса» в Торонто
Комментарии

14-я ракетка мира россиянин Даниил Медведев не смог выйти в 1/8 финала «Мастерса» в Торонто (Канада), проиграв в матче третьего круга представителю Австралии Алексею Попырину (26-й номер рейтинга) со счётом 7:5, 4:6, 4:6. Напомним, Попырин является действующим победителем турнира.

Торонто. 3-й круг
01 августа 2025, пятница. 05:20 МСК
Даниил Медведев
14
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 		4 4
5 		6 6
         
Алексей Попырин
26
Австралия
Алексей Попырин
А. Попырин

Матч продлился 2 часа 30 минут. За время игры Медведев выполнил 12 эйсов, допустив при этом восемь двойных ошибок, и сумел реализовать два брейк-пойнта из 11. Попырин сделал за игру семь подач навылет, допустил семь двойных ошибок и реализовал три из 12 брейк-пойнтов.

В четвёртом круге турнира в Торонто Алексей Попырин сыграет с представителем Дании Хольгером Руне (9).

Напомним, турнир в Торонто проходит с 27 июля по 7 августа.

Сетка "Мастерса" в Торонто
Календарь "Мастерса" в Торонто
Материалы по теме
Медведев попал в топ-3 по статистическому показателю на хардовых «Мастерсах»
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android