Турнир «Мастерс» в Торонто: результаты второго игрового дня 31 июля

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В ночь с 31 июля на 1 августа по московскому времени в Торонто (Канада) прошёл третий игровой день мужского турнира категории «Мастерс». «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами наиболее заметных матчей третьего круга.

Теннис. «Мастерс», Торонто (Канада). Третий круг (время московское)

31 июля:

Карен Хачанов (Россия) — Эмилио Нава (США) — 6:7, 6:4, 6:1;

Лоренцо Музетти (Италия) — Алекс Михельсен (США) — 6:3, 6:7, 4:6;

Нуну Боржеш (Португалия) — Каспер Рууд (Норвегия) — 5:7, 4:6.

1 августа:

Лёнер Тьен (США) — Райлли Опелка (США) — 7:6, 6:3;

Александр Мюллер (Франция) — Хольгер Руне (Дания) — 2:6, 4:6;

Александр Зверев (Германия) — Маттео Арнальди (Италия) — 6:7, 6:3, 6:2;

Даниил Медведев (Россия) — Алексей Попырин (Австралия) — 7:5, 4:6, 4:6.

«Мастерс» в Торонто проходит с 27 июля по 7 августа.