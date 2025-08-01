Поражение Медведева в Торонто, игрок «Зенита» интересен клубу АПЛ. Главное к утру

14-я ракетка мира россиянин Даниил Медведев не смог выйти в 1/8 финала «Мастерса» в Торонто, проиграв в матче третьего круга представителю Австралии Алексею Попырину, защитник «Зенита» Роберт Ренан может перейти в клуб английской Премьер-лиги, Азербайджан обошёл Россию в таблице коэффициентов УЕФА. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».