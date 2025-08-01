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1 августа главные новости спорта, футбол, теннис, баскетбол, футбольные трансферы

Поражение Медведева в Торонто, игрок «Зенита» интересен клубу АПЛ. Главное к утру
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14-я ракетка мира россиянин Даниил Медведев не смог выйти в 1/8 финала «Мастерса» в Торонто, проиграв в матче третьего круга представителю Австралии Алексею Попырину, защитник «Зенита» Роберт Ренан может перейти в клуб английской Премьер-лиги, Азербайджан обошёл Россию в таблице коэффициентов УЕФА. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Даниил Медведев в третьем круге проиграл прошлогоднему победителю «Мастерса» в Торонто.
  2. Защитник «Зенита» Ренан может перейти в клуб из АПЛ — Эрнан.
  3. Азербайджан обошёл Россию в таблице коэффициентов УЕФА.
  4. Челестини ответил, как бы мог отреагировать Эрик Кантона на его решение возглавить ЦСКА.
  5. «Подсадил на плов и улетел». Акинфеев обратился к покинувшему ЦСКА Файзуллаеву.
  6. Месси демонстративно отпраздновал гол перед лицом соперника во время матча Кубка лиг.
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