Поражение Медведева в Торонто, игрок «Зенита» интересен клубу АПЛ. Главное к утру
14-я ракетка мира россиянин Даниил Медведев не смог выйти в 1/8 финала «Мастерса» в Торонто, проиграв в матче третьего круга представителю Австралии Алексею Попырину, защитник «Зенита» Роберт Ренан может перейти в клуб английской Премьер-лиги, Азербайджан обошёл Россию в таблице коэффициентов УЕФА. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- Даниил Медведев в третьем круге проиграл прошлогоднему победителю «Мастерса» в Торонто.
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