«Мастерс» в Торонто: расписание игрового дня 1 августа

Сегодня, 1 августа, и в ночь на 2 августа в Торонто (Канада) пройдёт пятый игровой день мужского турнира категории «Мастерс». «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей игрового дня.

Теннис. «Мастерс», Торонто (Канада). Третий круг (время московское). Расписание

1 августа:

18:00. Алехандро Давидович-Фокина (Испания) – Якуб Меншик (Чехия);

19:30. Андрей Рублёв (Россия) – Лоренцо Сонего (Италия);

(Россия) – Лоренцо Сонего (Италия); 19:30. Артюр Фис (Франция) – Иржи Легечка (Чехия);

21:00. Фрэнсис Тиафо (США) – Александр Вукич (Австралия).

2 августа: