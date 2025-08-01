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«Мастерс» в Торонто: расписание игрового дня 1 августа

«Мастерс» в Торонто: расписание игрового дня 1 августа
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Сегодня, 1 августа, и в ночь на 2 августа в Торонто (Канада) пройдёт пятый игровой день мужского турнира категории «Мастерс». «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей игрового дня.

Теннис. «Мастерс», Торонто (Канада). Третий круг (время московское). Расписание

1 августа:

  • 18:00. Алехандро Давидович-Фокина (Испания) – Якуб Меншик (Чехия);
  • 19:30. Андрей Рублёв (Россия) – Лоренцо Сонего (Италия);
  • 19:30. Артюр Фис (Франция) – Иржи Легечка (Чехия);
  • 21:00. Фрэнсис Тиафо (США) – Александр Вукич (Австралия).

2 августа:

  • 2:00. Габриэль Диалло (Канада) – Тейлор Фриц (США);
  • 3:30. Брендон Накашима (США) – Бен Шелтон (США).
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