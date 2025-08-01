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Ига Швёнтек стала первой теннисисткой с 1996 года, выигравшей 63 стартовых матча подряд

Ига Швёнтек стала первой теннисисткой с 1996 года, выигравшей 63 стартовых матча подряд
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Шестикратная чемпионка турниров «Большого шлема» Ига Швёнтек из Польши стала первой теннисисткой, выигравшей 63 стартовых матча подряд на турнирах WTA (включая United Сub и Итоговый чемпионат WTA) после Моники Селеш (64 победы в период с 1990 по 1996 год).

В среду, 30 июля, Швёнтек обыграла китаянку Ханьюй Го (6:3, 6:1) во втором круге хардового «тысячника» в Монреале (Канада). Из-за высокого посева она пропускала первый раунд соревнований.

В 1/16 финала «тысячника» в Монреале Ига Швёнтек сыграет с представительницей Германии Евой Лис, обыгравшей во втором круге россиянку Анастасию Павлюченкову.

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