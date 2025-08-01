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Турнир WTA-1000 в Монреале: расписание игрового дня 1 августа

Турнир WTA-1000 в Монреале: расписание игрового дня 1 августа
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Сегодня, 1 августа, и в ночь на 2 августа в Монреале (Канада) пройдёт очередной игровой день хардового турнира категории WTA-1000. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием наиболее заметных матчей четвёртого круга.

Теннис. WTA-1000, Монреаль (Канада). Третий круг (время московское)

1 августа:

  • 19:30. Наоми Осака (Япония) – Елена Остапенко (Латвия, 22);
  • 19:30. Клара Таусон (Дания, 16) – Юлия Стародубцева (Украина);
  • 21:00. Джессика Пегула (США, 3) – Анастасия Севастова (Латвия, SR).

2 августа:

  • 1:00. Белинда Бенчич (Швейцария, 17) – Каролина Мухова (Чехия, 11);
  • 2:00. Ева Лис (Германия) – Ига Швёнтек (Польша, 2);
  • 2:30. Анна Калинская (Россия) – Элина Свитолина (Украина, 10);
  • 3:30. Эмма Радукану (Великобритания) – Аманда Анисимова (США, 5).
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