Турнир WTA-1000 в Монреале: расписание игрового дня 1 августа
Сегодня, 1 августа, и в ночь на 2 августа в Монреале (Канада) пройдёт очередной игровой день хардового турнира категории WTA-1000. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием наиболее заметных матчей четвёртого круга.
Теннис. WTA-1000, Монреаль (Канада). Третий круг (время московское)
1 августа:
- 19:30. Наоми Осака (Япония) – Елена Остапенко (Латвия, 22);
- 19:30. Клара Таусон (Дания, 16) – Юлия Стародубцева (Украина);
- 21:00. Джессика Пегула (США, 3) – Анастасия Севастова (Латвия, SR).
2 августа:
- 1:00. Белинда Бенчич (Швейцария, 17) – Каролина Мухова (Чехия, 11);
- 2:00. Ева Лис (Германия) – Ига Швёнтек (Польша, 2);
- 2:30. Анна Калинская (Россия) – Элина Свитолина (Украина, 10);
- 3:30. Эмма Радукану (Великобритания) – Аманда Анисимова (США, 5).
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