Турнир WTA-1000 в Монреале: расписание игрового дня 1 августа

Сегодня, 1 августа, и в ночь на 2 августа в Монреале (Канада) пройдёт очередной игровой день хардового турнира категории WTA-1000. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием наиболее заметных матчей четвёртого круга.

Теннис. WTA-1000, Монреаль (Канада). Третий круг (время московское)

1 августа:

19:30. Наоми Осака (Япония) – Елена Остапенко (Латвия, 22);

19:30. Клара Таусон (Дания, 16) – Юлия Стародубцева (Украина);

21:00. Джессика Пегула (США, 3) – Анастасия Севастова (Латвия, SR).

2 августа: