Ига Швёнтек в матче с Го прервала серию из 24 выигранных геймов

Шестикратная чемпионка турниров «Большого шлема» Ига Швёнтек из Польши выиграла на турнирах WTA 24 гейма подряд. В среду, 30 июля, она в двух сетах обыграла китаянку Ханьюй Го (6:3, 6:1) во втором круге хардового «тысячника» в Монреале (Канада).

Серия Швёнтек началась после поражения в шестом гейме первого сета в полуфинале Уимблдона-2025 от Белинды Бенчич (6:2, 6:0) и закончилась в пятом гейме матча с Го, проигранном на своей подаче.

Серия из 24 выигранных геймов Иги Швёнтек:

Уимблдон-2025. Полуфинал: Швёнтек — Бенчич 6:2 ( 2:0) , 6:0;

, Уимблдон-2025. Финал: Швёнтек — Аманда Анисимова (США) — 6:0, 6:0;

WTA-1000. Монреаль. Второй круг: Швёнтек — Го — 6:3 (4:0), 6:1.