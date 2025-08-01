Ига Швёнтек в матче с Го прервала серию из 24 выигранных геймов
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Шестикратная чемпионка турниров «Большого шлема» Ига Швёнтек из Польши выиграла на турнирах WTA 24 гейма подряд. В среду, 30 июля, она в двух сетах обыграла китаянку Ханьюй Го (6:3, 6:1) во втором круге хардового «тысячника» в Монреале (Канада).
Монреаль. 2-й круг
30 июля 2025, среда. 21:55 МСК
259
Ханьюй Го
Х. Го
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|1
|
|6
3
Ига Швёнтек
И. Швёнтек
Серия Швёнтек началась после поражения в шестом гейме первого сета в полуфинале Уимблдона-2025 от Белинды Бенчич (6:2, 6:0) и закончилась в пятом гейме матча с Го, проигранном на своей подаче.
Серия из 24 выигранных геймов Иги Швёнтек:
- Уимблдон-2025. Полуфинал: Швёнтек — Бенчич 6:2 (2:0), 6:0;
- Уимблдон-2025. Финал: Швёнтек — Аманда Анисимова (США) — 6:0, 6:0;
- WTA-1000. Монреаль. Второй круг: Швёнтек — Го — 6:3 (4:0), 6:1.
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