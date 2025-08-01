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Ига Швёнтек в матче с Го прервала серию из 24 выигранных геймов

Ига Швёнтек в матче с Го прервала серию из 24 выигранных геймов
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Шестикратная чемпионка турниров «Большого шлема» Ига Швёнтек из Польши выиграла на турнирах WTA 24 гейма подряд. В среду, 30 июля, она в двух сетах обыграла китаянку Ханьюй Го (6:3, 6:1) во втором круге хардового «тысячника» в Монреале (Канада).

Монреаль. 2-й круг
30 июля 2025, среда. 21:55 МСК
Ханьюй Го
259
Китай
Ханьюй Го
Х. Го
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		1
6 		6
         
Ига Швёнтек
3
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек

Серия Швёнтек началась после поражения в шестом гейме первого сета в полуфинале Уимблдона-2025 от Белинды Бенчич (6:2, 6:0) и закончилась в пятом гейме матча с Го, проигранном на своей подаче.

Серия из 24 выигранных геймов Иги Швёнтек:

  • Уимблдон-2025. Полуфинал: Швёнтек — Бенчич 6:2 (2:0), 6:0;
  • Уимблдон-2025. Финал: Швёнтек — Аманда Анисимова (США) — 6:0, 6:0;
  • WTA-1000. Монреаль. Второй круг: Швёнтек — Го — 6:3 (4:0), 6:1.
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