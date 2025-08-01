Александр Зверев одержал 500-ю победу в АТР-туре

Третья ракетка мира немец Александр Зверев одержал 500-ю победу в карьере в рамках АТР-тура. Он добился этого показателя после победы в матче третьего круга хардового «Мастерса» в Торонто с итальянцем Маттео Арнальди. Зверев был сильнее со счётом 6:7 (5:7), 6:3, 6:2.

Александр Зверев впервые дебютировал в матчах АТР-тура в 2013 году. Он дважды побеждал на Итоговом турнире АТР (2018 и 2021 годы), трижды выходил в финалы турниров серии «Большого шлема». На текущий момент своей карьеры имеет в своём активе 24 титула чемпиона турниров АТР в одиночном разряде.

В 1/8 финала «Мастерса» в Торонто Зверев сыграет с аргентинским теннисистом Франсиско Серундоло.