Александр Зверев одержал 500-ю победу в АТР-туре
Поделиться
Третья ракетка мира немец Александр Зверев одержал 500-ю победу в карьере в рамках АТР-тура. Он добился этого показателя после победы в матче третьего круга хардового «Мастерса» в Торонто с итальянцем Маттео Арнальди. Зверев был сильнее со счётом 6:7 (5:7), 6:3, 6:2.
Торонто. 3-й круг
01 августа 2025, пятница. 02:15 МСК
3
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|6
|6
|
|3
|2
41
Маттео Арнальди
М. Арнальди
Александр Зверев впервые дебютировал в матчах АТР-тура в 2013 году. Он дважды побеждал на Итоговом турнире АТР (2018 и 2021 годы), трижды выходил в финалы турниров серии «Большого шлема». На текущий момент своей карьеры имеет в своём активе 24 титула чемпиона турниров АТР в одиночном разряде.
В 1/8 финала «Мастерса» в Торонто Зверев сыграет с аргентинским теннисистом Франсиско Серундоло.
Материалы по теме
Комментарии
- 1 августа 2025
-
10:28
-
10:24
-
10:17
-
10:02
-
09:45
-
08:30
-
07:57
-
07:52
-
06:22
-
05:56
-
05:27
-
05:00
-
04:52
-
04:45
-
03:22
-
02:05
-
01:53
-
01:34
-
01:03
-
00:53
-
00:46
-
00:39
-
00:30
-
00:17
- 31 июля 2025
-
23:39
-
23:20
-
23:11
-
23:06
-
22:53
-
22:46
-
22:32
-
22:24
-
22:22
-
22:14
-
22:10