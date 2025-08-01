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Зверев установил уникальное достижение для теннисистов, рождённых с 1990 года

Зверев установил уникальное достижение для теннисистов, рождённых с 1990 года
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Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев установил уникальное достижение для теннисистов, которые родились с 1990 года, одержав 500-ю победу в карьере в рамках АТР-тура, сообщает аккаунт Opta Ace в социальной сети Х.

В матче третьего круга «Мастерса» в Торонто Александр Зверев одержал победу над итальянцем Маттео Арнальди со счётом 6:7 (5:7), 6:3, 6:2, что позволило ему перешагнуть рубеж в 500 побед в карьере.

Зверев дебютировал в матчах АТР-тура в 2013 году. Он дважды побеждал на Итоговом турнире АТР (2018 и 2021 годы), трижды выходил в финалы турниров серии «Большого шлема».

В 1/8 финала «Мастерса» в Торонто Зверев сыграет с аргентинским теннисистом Франсиско Серундоло.

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