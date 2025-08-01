Попырин, обыграв Медведева, одержал седьмую победу над чемпионом турнира серии «Мастерс»

26-я ракетка мира австралийский теннисист Алексей Попырин одержал седьмую победу над чемпионом турнира серии «Мастерс». В четверг, 31 июля, он обыграл 14-ю ракетку мира россиянина Даниила Медведева (6:4, 6:3) в третьем круге «тысячника» в Торонто.
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Отметим, что предыдущую, шестую, победу он также одержал над Медведевым. В 2024 году в 1/16 финала «Мастерса» в Париже Попырин обыграл россиянина в трёх сетах (6:4, 2:6, 7:6 (7:4)).
Даниил Медведев — победитель шести турниров серии «Мастерс» (Цинциннати-2019, Шанхай-2019, Париж-2020, Торонто-2021, Майами-2023, Рим-2023).
В четвёртом круге турнира в Торонто Алексей Попырин сыграет с представителем Дании Хольгером Руне, на счету которого также имеется титул чемпиона турнира категории ATP-1000 (Париж-2022).
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