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«Не так много игроков добирались до этой отметки». Зверев — о 500-й победе в карьере

«Не так много игроков добирались до этой отметки». Зверев — о 500-й победе в карьере
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Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев поделился впечатлениями после 500-й победы в карьере. Зверев обыграл итальянца Маттео Арнальди на «Мастерсе» в Торонто со счётом 6:7 (5:7), 6:3, 6:2.

Торонто. 3-й круг
01 августа 2025, пятница. 02:15 МСК
Александр Зверев
3
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 5 		6 6
7 7 		3 2
         
Маттео Арнальди
41
Италия
Маттео Арнальди
М. Арнальди

«Это великое достижение. Не так много игроков добирались до этой отметки. Конечно, я надеюсь одержать ещё 500 побед, а может, и больше! Когда ты начинаешь карьеру, мечтаешь просто играть в туре, мечтаешь о том, чтобы она была успешной, чтобы выиграть как можно больше матчей. Думаю, 500 — это определённо важная веха, и я рад этому», – приводит слова Зверева пресс-служба АТР-тура.

В 1/8 финала «Мастерса» в Торонто Зверев сыграет с аргентинским теннисистом Франсиско Серундоло. Матч запланирован на 2 августа.

«Мастерс» в Торонто проходит с 27 июля по 7 августа. Действующим победителем соревнований является австралиец Алексей Попырин.

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