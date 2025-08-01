«Не так много игроков добирались до этой отметки». Зверев — о 500-й победе в карьере

Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев поделился впечатлениями после 500-й победы в карьере. Зверев обыграл итальянца Маттео Арнальди на «Мастерсе» в Торонто со счётом 6:7 (5:7), 6:3, 6:2.

«Это великое достижение. Не так много игроков добирались до этой отметки. Конечно, я надеюсь одержать ещё 500 побед, а может, и больше! Когда ты начинаешь карьеру, мечтаешь просто играть в туре, мечтаешь о том, чтобы она была успешной, чтобы выиграть как можно больше матчей. Думаю, 500 — это определённо важная веха, и я рад этому», – приводит слова Зверева пресс-служба АТР-тура.

В 1/8 финала «Мастерса» в Торонто Зверев сыграет с аргентинским теннисистом Франсиско Серундоло. Матч запланирован на 2 августа.

«Мастерс» в Торонто проходит с 27 июля по 7 августа. Действующим победителем соревнований является австралиец Алексей Попырин.