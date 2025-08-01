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Даниил Медведев не стал собирать свои вещи после поражения от Алексея Попырина

Даниил Медведев не стал собирать свои вещи после поражения от Алексея Попырина
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14-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев не стал собирать свои вещи после поражения от австралийца Алексея Попырина (7:5, 4:6, 4:6) в третьем круге «Мастерса» в Торонто (Канада).

Торонто. 3-й круг
01 августа 2025, пятница. 05:20 МСК
Даниил Медведев
14
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 		4 4
5 		6 6
         
Алексей Попырин
26
Австралия
Алексей Попырин
А. Попырин

После рукопожатия с австралийцем у сетки Медведев молча ушёл в подтрибунное помещение, даже не подходя к своей скамейке. Попырин сопроводил его уход широкой улыбкой. Вещи российского теннисиста собирал сотрудник канадского турнира.

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

В четвёртом круге турнира в Торонто Алексей Попырин сыграет с девятой ракеткой мира представителем Дании Хольгером Руне.

Напомним, турнир в Торонто проходит с 27 июля по 7 августа.

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Новости. Теннис
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