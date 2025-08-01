Даниил Медведев не стал собирать свои вещи после поражения от Алексея Попырина
Поделиться
14-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев не стал собирать свои вещи после поражения от австралийца Алексея Попырина (7:5, 4:6, 4:6) в третьем круге «Мастерса» в Торонто (Канада).
Торонто. 3-й круг
01 августа 2025, пятница. 05:20 МСК
14
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|4
|4
|
|6
|6
26
Алексей Попырин
А. Попырин
После рукопожатия с австралийцем у сетки Медведев молча ушёл в подтрибунное помещение, даже не подходя к своей скамейке. Попырин сопроводил его уход широкой улыбкой. Вещи российского теннисиста собирал сотрудник канадского турнира.
Фото: Кадр из трансляции
Фото: Кадр из трансляции
Фото: Кадр из трансляции
Фото: Кадр из трансляции
Фото: Кадр из трансляции
В четвёртом круге турнира в Торонто Алексей Попырин сыграет с девятой ракеткой мира представителем Дании Хольгером Руне.
Напомним, турнир в Торонто проходит с 27 июля по 7 августа.
Комментарии
- 1 августа 2025
-
12:13
-
12:10
-
12:00
-
11:52
-
11:38
-
11:36
-
11:25
-
11:25
-
11:17
-
11:03
-
10:56
-
10:52
-
10:28
-
10:24
-
10:17
-
10:02
-
09:45
-
08:30
-
07:57
-
07:52
-
06:22
-
05:56
-
05:27
-
05:00
-
04:52
-
04:45
-
03:22
-
02:05
-
01:53
-
01:34
-
01:03
-
00:53
-
00:46
-
00:39
-
00:30