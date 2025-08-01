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Зверев стал пятым действующим теннисистом, одержавшим 500 и более побед в карьере

Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев стал пятым действующим теннисистом, которому удалось одержать 500 и более побед в рамках АТР-тура. Зверев достиг этого количества побед, обыграв в матче третьего круга «Мастерса» в Торонто итальянца Маттео Арнальди со счётом 6:7 (5:7), 6:3, 6:2.

Лидером по количеству побед среди активных игроков является 24-кратный победитель турниров серии «Большого шлема» серб Новак Джокович (1150). В топ-5 игроков по этому показателю также находятся хорват Марин Чилич (593), француз Гаэль Монфис (583), швейцарец Стэн Вавринка (580).

В 1/8 финала «Мастерса» в Торонто Зверев сыграет с аргентинским теннисистом Франсиско Серундоло. Матч запланирован на 2 августа.

«Мастерс» в Торонто проходит с 27 июля по 7 августа. Действующим победителем соревнований является австралиец Алексей Попырин.