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Зверев стал пятым действующим теннисистом, одержавшим 500 и более побед в карьере

Зверев стал пятым действующим теннисистом, одержавшим 500 и более побед в карьере
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Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев стал пятым действующим теннисистом, которому удалось одержать 500 и более побед в рамках АТР-тура. Зверев достиг этого количества побед, обыграв в матче третьего круга «Мастерса» в Торонто итальянца Маттео Арнальди со счётом 6:7 (5:7), 6:3, 6:2.

Торонто. 3-й круг
01 августа 2025, пятница. 02:15 МСК
Александр Зверев
3
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 5 		6 6
7 7 		3 2
         
Маттео Арнальди
41
Италия
Маттео Арнальди
М. Арнальди

Лидером по количеству побед среди активных игроков является 24-кратный победитель турниров серии «Большого шлема» серб Новак Джокович (1150). В топ-5 игроков по этому показателю также находятся хорват Марин Чилич (593), француз Гаэль Монфис (583), швейцарец Стэн Вавринка (580).

В 1/8 финала «Мастерса» в Торонто Зверев сыграет с аргентинским теннисистом Франсиско Серундоло. Матч запланирован на 2 августа.

«Мастерс» в Торонто проходит с 27 июля по 7 августа. Действующим победителем соревнований является австралиец Алексей Попырин.

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