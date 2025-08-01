Александр Зверев — о матче с Арнальди в Торонто: терял ритм в некоторых моментах игры

Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев прокомментировал свою игру в матче третьего круга «Мастерса» в Торонто (Канада) с итальянским теннисистом Маттео Арнальди. Зверев одержал победу со счётом 6:7 (5:7), 6:3, 6:2.
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«На мой взгляд, я начал матч лучше, увереннее на задней линии. Потом, по мере того как матч затягивался, я действительно терял ритм в некоторых моментах игры. Признаюсь, с самого начала не чувствовал себя комфортно с бэкхендом, он будто был выключен. Но это не тревожит — такое случается в течение сезона. Как только я обрёл стабильность и уверенность в этом ударе, всё начало меняться. Я доволен уровнем игры и ухожу с позитивными ощущениями», – сказал Зверев на пресс-конференции после матча.
В 1/8 финала «Мастерса» в Торонто Зверев сыграет с аргентинским теннисистом Франсиско Серундоло. Матч запланирован на 2 августа.
- 1 августа 2025
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