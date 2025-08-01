«Обидно». Даниил Медведев — о поражении от Алексея Попырина в Торонто

14-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал поражение от австралийца Алексея Попырина (7:5, 4:6, 4:6) в третьем круге турнира серии «Мастерс» в Торонто (Канада).
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— Даниил, ты боролся до глубокой ночи и у тебя были шансы, но, к сожалению, не смог победить. Что сыграло решающую роль?
— Да я очень плохо сыграл несколько геймов на своей подаче. Если в первом сете это, скажем так, не сказалось, потому что я брейканул обратно, то в следующих двух сетах у меня были брейк-пойнты, но я не смог брейкануть. Поэтому эти два гейма всё решили. Обидно, потому что старался. Пока не получается так, как я хочу, но если продолжать всё делать правильно, то в какой-то момент получится, — сказал Медведев в эфире канала «Больше! Теннис» в Vk Video.
- 1 августа 2025
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