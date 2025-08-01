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«Обидно». Даниил Медведев — о поражении от Алексея Попырина в Торонто

«Обидно». Даниил Медведев — о поражении от Алексея Попырина в Торонто
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14-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал поражение от австралийца Алексея Попырина (7:5, 4:6, 4:6) в третьем круге турнира серии «Мастерс» в Торонто (Канада).

Торонто. 3-й круг
01 августа 2025, пятница. 05:20 МСК
Даниил Медведев
14
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 		4 4
5 		6 6
         
Алексей Попырин
26
Австралия
Алексей Попырин
А. Попырин

— Даниил, ты боролся до глубокой ночи и у тебя были шансы, но, к сожалению, не смог победить. Что сыграло решающую роль?
— Да я очень плохо сыграл несколько геймов на своей подаче. Если в первом сете это, скажем так, не сказалось, потому что я брейканул обратно, то в следующих двух сетах у меня были брейк-пойнты, но я не смог брейкануть. Поэтому эти два гейма всё решили. Обидно, потому что старался. Пока не получается так, как я хочу, но если продолжать всё делать правильно, то в какой-то момент получится, — сказал Медведев в эфире канала «Больше! Теннис» в Vk Video.

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