Даниил Медведев назвал матч со 120-й ракеткой мира в Торонто одним из худших в сезоне

14-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев после поражения от австралийца Алексея Попырина (7:5, 4:6, 4:6) в третьем круге «Мастерса» в Торонто ответил на вопрос о матче со 120-м номером рейтинга ATP Далибором Сврчиной из Чехии в предыдущем раунде соревнований (7:5 (7:3), 6:4).

— Я думаю, что ты сыграл намного лучше, чем в прошлом матче.

— В прошлом матче я вообще ужасно играл. Это был один из моих худших матчей, я не знаю, даже за этот год. Там вообще ничего не получалось. Но, как я и говорил после того матча, это как раз совершенно неважно, главное — побеждать. А как играешь — это полная фигня, потому что, ну, иначе так весь год можно ходить и говорить: «Но зато я там хорошо играл!..» Главное — побеждать, и пока это не получается, — сказал Медведев в эфире канала «Больше! Теннис» в Vk Video.