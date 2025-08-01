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Даниил Медведев назвал матч со 120-й ракеткой мира в Торонто одним из худших в сезоне

Даниил Медведев назвал матч со 120-й ракеткой мира в Торонто одним из худших в сезоне
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14-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев после поражения от австралийца Алексея Попырина (7:5, 4:6, 4:6) в третьем круге «Мастерса» в Торонто ответил на вопрос о матче со 120-м номером рейтинга ATP Далибором Сврчиной из Чехии в предыдущем раунде соревнований (7:5 (7:3), 6:4).

Торонто. 2-й круг
30 июля 2025, среда. 01:55 МСК
Даниил Медведев
14
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		6
6 3 		4
         
Далибор Сврчина
120
Чехия
Далибор Сврчина
Д. Сврчина

— Я думаю, что ты сыграл намного лучше, чем в прошлом матче.
— В прошлом матче я вообще ужасно играл. Это был один из моих худших матчей, я не знаю, даже за этот год. Там вообще ничего не получалось. Но, как я и говорил после того матча, это как раз совершенно неважно, главное — побеждать. А как играешь — это полная фигня, потому что, ну, иначе так весь год можно ходить и говорить: «Но зато я там хорошо играл!..» Главное — побеждать, и пока это не получается, — сказал Медведев в эфире канала «Больше! Теннис» в Vk Video.

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