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«Пытаюсь понять, как выиграть у него хотя бы один матч». Зверев — о матче с Серундоло

«Пытаюсь понять, как выиграть у него хотя бы один матч». Зверев — о матче с Серундоло
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Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев поделился ожиданиями от матча четвёртого круга «Мастерса» в Торонто (Канада), где он сыграет с аргентинцем Франсиско Серундоло.

Торонто. 4-й круг
02 августа 2025, суббота. 18:00 МСК
Александр Зверев
3
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Не начался
1 2 3
         
         
Франсиско Серундоло
24
Аргентина
Франсиско Серундоло
Ф. Серундоло

«Реальность такова, что он обыгрывал меня уже трижды. Я всё ещё пытаюсь понять, как выиграть у него хотя бы один матч. Так что мне нужно будет выйти на корт с полной уверенностью, напомнив себе, что я третий номер рейтинга не просто так. Мне понадобится моя лучшая версия, это точно. Важно подойти к этому вызову с верой в себя и уверенностью, что смогу показать максимум», – сказал Зверев на пресс-конференции в Торонто.

«Мастерс» в Торонто проходит с 27 июля по 7 августа. Действующим победителем соревнований является австралиец Алексей Попырин.

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