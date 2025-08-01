«Пытаюсь понять, как выиграть у него хотя бы один матч». Зверев — о матче с Серундоло
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Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев поделился ожиданиями от матча четвёртого круга «Мастерса» в Торонто (Канада), где он сыграет с аргентинцем Франсиско Серундоло.
Торонто. 4-й круг
02 августа 2025, суббота. 18:00 МСК
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Александр Зверев
А. Зверев
Не начался
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Франсиско Серундоло
Ф. Серундоло
«Реальность такова, что он обыгрывал меня уже трижды. Я всё ещё пытаюсь понять, как выиграть у него хотя бы один матч. Так что мне нужно будет выйти на корт с полной уверенностью, напомнив себе, что я третий номер рейтинга не просто так. Мне понадобится моя лучшая версия, это точно. Важно подойти к этому вызову с верой в себя и уверенностью, что смогу показать максимум», – сказал Зверев на пресс-конференции в Торонто.
«Мастерс» в Торонто проходит с 27 июля по 7 августа. Действующим победителем соревнований является австралиец Алексей Попырин.
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