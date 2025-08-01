Медведев признался, что не помнит, что говорил зрителям во время матча с Попыриным

14-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев признался, что не помнит, общался ли он со зрителями во время матча с австралийцем Алексеем Попыриным в третьем круге «Мастерса» в Торонто. Медведев уступил со счётом 7:5, 4:6, 4:6.

— Во время матча ты показывал, что что-то не работает, даже зрителям. Что ты имел в виду?

— Если честно, я не помню. Я сейчас только вышел с матча, я не помню всего, что я показывал или говорил, но были моменты, где не везло. Тот же брейк-пойнт в третьем сете. Подаю 212 км/ч, почему-то принимается легко в корт. Я нормально, в принципе, бью, мяч задевает трос и не перелетает на мою сторону. Из этого иногда складываются матчи, потому что-то же самое было ровно, я не обвёл, в трос опять попал. Когда попадаешь в трос, это один миллиметр, но ты не попал, поэтому что-то, наверное, про это было, – сказал Медведев в эфире канала «Больше! Теннис» в VК Video.

В четвёртом круге «Мастерса» в Торонто Алексей Попырин сыграет с датчанином Хольгером Руне.