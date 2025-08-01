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Медведев признался, что не помнит, что говорил зрителям во время матча с Попыриным

Медведев признался, что не помнит, что говорил зрителям во время матча с Попыриным
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14-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев признался, что не помнит, общался ли он со зрителями во время матча с австралийцем Алексеем Попыриным в третьем круге «Мастерса» в Торонто. Медведев уступил со счётом 7:5, 4:6, 4:6.

Торонто. 3-й круг
01 августа 2025, пятница. 05:20 МСК
Даниил Медведев
14
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 		4 4
5 		6 6
         
Алексей Попырин
26
Австралия
Алексей Попырин
А. Попырин

— Во время матча ты показывал, что что-то не работает, даже зрителям. Что ты имел в виду?
— Если честно, я не помню. Я сейчас только вышел с матча, я не помню всего, что я показывал или говорил, но были моменты, где не везло. Тот же брейк-пойнт в третьем сете. Подаю 212 км/ч, почему-то принимается легко в корт. Я нормально, в принципе, бью, мяч задевает трос и не перелетает на мою сторону. Из этого иногда складываются матчи, потому что-то же самое было ровно, я не обвёл, в трос опять попал. Когда попадаешь в трос, это один миллиметр, но ты не попал, поэтому что-то, наверное, про это было, – сказал Медведев в эфире канала «Больше! Теннис» в VК Video.

В четвёртом круге «Мастерса» в Торонто Алексей Попырин сыграет с датчанином Хольгером Руне.

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