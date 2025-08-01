Комментаторы матча Кудерметовой и Гауфф обсуждали переписку Вероники с Хольгером Руне
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Комментаторы матча 1/16 финала турнира WTA-1000 в Монреале между 42-й ракеткой мира Вероникой Кудерметовой и вторым номером рейтинга WTA американкой Кори Гауфф (6:4, 5:7, 2:6) обсудили переписку россиянки с датчанином Хольгером Руне.
Монреаль. 3-й круг
31 июля 2025, четверг. 22:30 МСК
2
Кори Гауфф
К. Гауфф
Окончен
2 : 1
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42
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова
«Я не знаю, слышали ли вы об этом… это не связано с теннисом, но были новости о том, что Хольгер Руне, по-видимому, написал Кудерметовой и она сказала, что слишком стара для него и уже вышла замуж», — сказал один из комментаторов во время трансляции.
Ранее 28-летняя Вероника Кудерметова сама рассказала, что девятая ракетка мира Хольгер Руне пытался познакомиться с ней в социальных сетях.
Комментарии
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