Комментаторы матча Кудерметовой и Гауфф обсуждали переписку Вероники с Хольгером Руне

Комментаторы матча 1/16 финала турнира WTA-1000 в Монреале между 42-й ракеткой мира Вероникой Кудерметовой и вторым номером рейтинга WTA американкой Кори Гауфф (6:4, 5:7, 2:6) обсудили переписку россиянки с датчанином Хольгером Руне.

«Я не знаю, слышали ли вы об этом… это не связано с теннисом, но были новости о том, что Хольгер Руне, по-видимому, написал Кудерметовой и она сказала, что слишком стара для него и уже вышла замуж», — сказал один из комментаторов во время трансляции.

Ранее 28-летняя Вероника Кудерметова сама рассказала, что девятая ракетка мира Хольгер Руне пытался познакомиться с ней в социальных сетях.