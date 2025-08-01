«Морально себя вёл правильно». Даниил Медведев — об итогах турнира в Торонто

14-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев подвёл итоги выступления на «Мастерсе» в Торонто (Канада) и рассказал, с каким настроем подходит к турниру в Цинциннати (США). Медведев проиграл в матче третьего круга действующему победителю турнира австралийцу Алексею Попырину (7:5, 4:6, 4:6).

— Что ты забираешь с собой из Торонто в Цинциннати?

— Если честно, то, как я боролся в этом матче. Я в принципе не особо… Ну, я считаю, что морально я себя вёл правильно, и скажем так, за счёт этого я с собой горжусь, не результатом, но за счёт того, что я делал на корте, я собой горжусь в этом матче. И за счёт этого я считаю, что будь то в Цинциннати, или на US Open, или ещё дальше, если продолжать гордиться собой и так… ну, это не только бороться, а вообще думать на корте, то в какой-то момент оно вернётся, – сказал Медведев в эфире канала «Больше! Теннис» в VК Video.

«Мастерс» в Цинциннати пройдёт с 5 по 18 августа. Действующим победителем соревнований является итальянец Янник Синнер.