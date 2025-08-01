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«Морально себя вёл правильно». Даниил Медведев — об итогах турнира в Торонто

«Морально себя вёл правильно». Даниил Медведев — об итогах турнира в Торонто
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14-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев подвёл итоги выступления на «Мастерсе» в Торонто (Канада) и рассказал, с каким настроем подходит к турниру в Цинциннати (США). Медведев проиграл в матче третьего круга действующему победителю турнира австралийцу Алексею Попырину (7:5, 4:6, 4:6).

Торонто. 3-й круг
01 августа 2025, пятница. 05:20 МСК
Даниил Медведев
14
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 		4 4
5 		6 6
         
Алексей Попырин
26
Австралия
Алексей Попырин
А. Попырин

— Что ты забираешь с собой из Торонто в Цинциннати?
— Если честно, то, как я боролся в этом матче. Я в принципе не особо… Ну, я считаю, что морально я себя вёл правильно, и скажем так, за счёт этого я с собой горжусь, не результатом, но за счёт того, что я делал на корте, я собой горжусь в этом матче. И за счёт этого я считаю, что будь то в Цинциннати, или на US Open, или ещё дальше, если продолжать гордиться собой и так… ну, это не только бороться, а вообще думать на корте, то в какой-то момент оно вернётся, – сказал Медведев в эфире канала «Больше! Теннис» в VК Video.

«Мастерс» в Цинциннати пройдёт с 5 по 18 августа. Действующим победителем соревнований является итальянец Янник Синнер.

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