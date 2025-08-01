«С удовольствием проводил бы там больше времени». Де Минор — об особом отношении к Испании

Восьмая ракетка мира 26-летний австралийский теннисист Алекс де Минор рассказал, почему Испания занимает особое место в его сердце среди всех остальных стран мира. Де Минор провёл большую часть детства в Испании и имеет гражданство этой страны.

«Мне очень нравилось жить в Испании. Моя мама и моя семья до сих пор живут там, в Аликанте. Сейчас у меня почти нет времени, чтобы туда возвращаться, я бы с удовольствием проводил там больше времени. Но да, вся моя команда базируется там. Это определённо дом, который у меня был долгое время, особенно с учётом того, что я из Австралии. Важно иметь базу в Европе, и для меня этим домом много лет был Аликанте», – приводит слова де Минора Mundo Deportivo.

Алекс де Минор принимает участие в розыгрыше «Мастерса» в Торонто (Канада). В матче третьего круга турнира он сыграет с соотечественником Кристофером О’Коннеллом.