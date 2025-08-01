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«Знаю, что от неё ожидать». Виктория Мбоко — о предстоящем матче с Гауфф в Монреале

«Знаю, что от неё ожидать». Виктория Мбоко — о предстоящем матче с Гауфф в Монреале
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85-я ракетка мира канадская теннисистка Виктория Мбоко поделилась ожиданиями от предстоящего матча с американкой Кори Гауфф (вторая в мировом рейтинге) в 1/8 финала хардового турнира категории WTA-1000 в Монреале.

Монреаль. 4-й круг
02 августа 2025, суббота. 17:00 МСК
Кори Гауфф
2
США
Кори Гауфф
К. Гауфф
Не начался
1 2 3
         
         
Виктория Мбоко
85
Канада
Виктория Мбоко
В. Мбоко

«Я очень волнуюсь перед этим матчем. Она является первой сеяной на турнире, хотя я уже встречалась с ней раньше, так что я очень хорошо знаю, чего ожидать. На самом деле я ожидаю очень тяжёлой битвы с Коко. Всегда здорово встретиться лицом к лицу с такими потрясающими теннисистками, как она, так что это наверняка снова будет очень весело. Здесь покрытие иное, чем несколько месяцев назад, когда мы играли в Риме, хотя манера игры не особо меняется из-за поверхности. Я начну игру как обычно, независимо от условий. Я надеюсь на лучшее от себя», — приводит слова Мбоко Punto de Break.

Гауфф и Мбоко провели между собой один матч на турнирах уровня WTA. В этом году во втором круге грунтового «тысячника» в Риме американка победила в трёх сетах — 3:6, 6:2, 6:1.

Игра в Монреале состоится в субботу, 2 августа, и начнётся не ранее 17:00 мск.

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