«Знаю, что от неё ожидать». Виктория Мбоко — о предстоящем матче с Гауфф в Монреале

85-я ракетка мира канадская теннисистка Виктория Мбоко поделилась ожиданиями от предстоящего матча с американкой Кори Гауфф (вторая в мировом рейтинге) в 1/8 финала хардового турнира категории WTA-1000 в Монреале.
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«Я очень волнуюсь перед этим матчем. Она является первой сеяной на турнире, хотя я уже встречалась с ней раньше, так что я очень хорошо знаю, чего ожидать. На самом деле я ожидаю очень тяжёлой битвы с Коко. Всегда здорово встретиться лицом к лицу с такими потрясающими теннисистками, как она, так что это наверняка снова будет очень весело. Здесь покрытие иное, чем несколько месяцев назад, когда мы играли в Риме, хотя манера игры не особо меняется из-за поверхности. Я начну игру как обычно, независимо от условий. Я надеюсь на лучшее от себя», — приводит слова Мбоко Punto de Break.
Гауфф и Мбоко провели между собой один матч на турнирах уровня WTA. В этом году во втором круге грунтового «тысячника» в Риме американка победила в трёх сетах — 3:6, 6:2, 6:1.
Игра в Монреале состоится в субботу, 2 августа, и начнётся не ранее 17:00 мск.
- 1 августа 2025
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