Рублёв — Сонего: текстовая онлайн-трансляция третьего круга «Мастерса» в Торонто
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Сегодня, 1 августа, пройдут матчи третьего круга турнира категории «Мастерс» в Торонто, Канада. В поединке за выход в 1/8 финала 11-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв встретится с представителем Италии Лоренцо Сонего, который занимает 38-ю строчку рейтинга ATP.
Торонто. 3-й круг
01 августа 2025, пятница. 19:30 МСК
11
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Не начался
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38
Лоренцо Сонего
Л. Сонего
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Андрей Рублёв — Лоренцо Сонего, который начнётся не ранее 19:30 мск.
Счёт личных встреч — 3-2 в пользу Рублёва, при этом россиянин ведёт 2-0 на харде. Он выиграл на грунтовом «челленджере» в Кортине в 2016 году, в финале Вены-2020 (хард в зале) и в 1/8 финала Метца-2024 (также хард в зале). Сонего был сильнее на грунте Рима-2021 и «Ролан Гаррос» — 2023, причём в Париже победил с 0:2 по сетам.
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