Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Алексей Попырин: хочу достойно бороться в матчах, где считаюсь андердогом

Алексей Попырин: хочу достойно бороться в матчах, где считаюсь андердогом
Алексей Попырин
Комментарии

Австралийский теннисист 26-я ракетка мира Алексей Попырин высказался о своих результатах. Он отметил, что хочет добиться наличия у него серии из побед.

«Я хочу снова забирать те встречи, которые и должен выигрывать, набирать серию побед, а потом достойно бороться в матчах, где я считаюсь андердогом. Победа на «Мастерсе» была для меня даже более захватывающей, чем победа над Новаком на US Open (2024 год), потому что тогда я обыграл шестерых соперников подряд из топ-20.

Когда стремишься к стабильности, важно не потерять свою взрывную игру. Это про то, чтобы дольше оставаться в розыгрыше и дожидаться правильного момента, а не рисковать невообразимыми ударами», — приводит слова Попырина пресс-служба АТР.

US Open (м). 3-й круг
31 августа 2024, суббота. 03:30 МСК
Алексей Попырин
28
Австралия
Алексей Попырин
А. Попырин
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
6 		6 2 6
4 		4 6 4
             
Новак Джокович
2
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Материалы по теме
Медведев завершил выступление в Торонто. Против Попырина он не реализовал 9 брейк-пойнтов!
Медведев завершил выступление в Торонто. Против Попырина он не реализовал 9 брейк-пойнтов!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android