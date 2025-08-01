Алексей Попырин: хочу достойно бороться в матчах, где считаюсь андердогом

Австралийский теннисист 26-я ракетка мира Алексей Попырин высказался о своих результатах. Он отметил, что хочет добиться наличия у него серии из побед.

«Я хочу снова забирать те встречи, которые и должен выигрывать, набирать серию побед, а потом достойно бороться в матчах, где я считаюсь андердогом. Победа на «Мастерсе» была для меня даже более захватывающей, чем победа над Новаком на US Open (2024 год), потому что тогда я обыграл шестерых соперников подряд из топ-20.

Когда стремишься к стабильности, важно не потерять свою взрывную игру. Это про то, чтобы дольше оставаться в розыгрыше и дожидаться правильного момента, а не рисковать невообразимыми ударами», — приводит слова Попырина пресс-служба АТР.