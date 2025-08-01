Алексей Попырин: хочу достойно бороться в матчах, где считаюсь андердогом
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Австралийский теннисист 26-я ракетка мира Алексей Попырин высказался о своих результатах. Он отметил, что хочет добиться наличия у него серии из побед.
«Я хочу снова забирать те встречи, которые и должен выигрывать, набирать серию побед, а потом достойно бороться в матчах, где я считаюсь андердогом. Победа на «Мастерсе» была для меня даже более захватывающей, чем победа над Новаком на US Open (2024 год), потому что тогда я обыграл шестерых соперников подряд из топ-20.
Когда стремишься к стабильности, важно не потерять свою взрывную игру. Это про то, чтобы дольше оставаться в розыгрыше и дожидаться правильного момента, а не рисковать невообразимыми ударами», — приводит слова Попырина пресс-служба АТР.
US Open (м). 3-й круг
31 августа 2024, суббота. 03:30 МСК
28
Алексей Попырин
А. Попырин
Окончен
3 : 1
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|3
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|2
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|6
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2
Новак Джокович
Н. Джокович
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