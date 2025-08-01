Алексей Попырин — о защите очков в Торонто: когда они сгорят, почувствую облегчение
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Австралийский теннисист 26-я ракетка мира Алексей Попырин высказался о том, что он на турнире категории «Мастерс» в канадском Торонто выступает в роли действующего чемпиона. Спортсмен также ответил: испытывает ли из-за этого давление.
«Если скажу, что не чувствую давления из-за защиты титула в Канаде — совру. Каждый год нужно защищать очки. Просто в этот раз теряется большая пачка очков из-за отличного результата в прошлом году. Я стараюсь не давить на себя в Торонто. Знаю, что, когда они сгорят, почувствую облегчение», — приводит слова Попырина пресс-служба АТР.
На турнире в Торонто-2025 Попырин уже дошёл до четвёртого круга, где сыграет с датчанином Хольгером Руне.
Торонто. 4-й круг
02 августа 2025, суббота. 18:00 МСК
26
Алексей Попырин
А. Попырин
Не начался
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Хольгер Руне
Х. Руне
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