Алексей Попырин — о защите очков в Торонто: когда они сгорят, почувствую облегчение

Австралийский теннисист 26-я ракетка мира Алексей Попырин высказался о том, что он на турнире категории «Мастерс» в канадском Торонто выступает в роли действующего чемпиона. Спортсмен также ответил: испытывает ли из-за этого давление.

«Если скажу, что не чувствую давления из-за защиты титула в Канаде — совру. Каждый год нужно защищать очки. Просто в этот раз теряется большая пачка очков из-за отличного результата в прошлом году. Я стараюсь не давить на себя в Торонто. Знаю, что, когда они сгорят, почувствую облегчение», — приводит слова Попырина пресс-служба АТР.

На турнире в Торонто-2025 Попырин уже дошёл до четвёртого круга, где сыграет с датчанином Хольгером Руне.