Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Алексей Попырин — о защите очков в Торонто: когда они сгорят, почувствую облегчение

Алексей Попырин — о защите очков в Торонто: когда они сгорят, почувствую облегчение
Алексей Попырин
Комментарии

Австралийский теннисист 26-я ракетка мира Алексей Попырин высказался о том, что он на турнире категории «Мастерс» в канадском Торонто выступает в роли действующего чемпиона. Спортсмен также ответил: испытывает ли из-за этого давление.

«Если скажу, что не чувствую давления из-за защиты титула в Канаде — совру. Каждый год нужно защищать очки. Просто в этот раз теряется большая пачка очков из-за отличного результата в прошлом году. Я стараюсь не давить на себя в Торонто. Знаю, что, когда они сгорят, почувствую облегчение», — приводит слова Попырина пресс-служба АТР.

На турнире в Торонто-2025 Попырин уже дошёл до четвёртого круга, где сыграет с датчанином Хольгером Руне.

Торонто. 4-й круг
02 августа 2025, суббота. 18:00 МСК
Алексей Попырин
26
Австралия
Алексей Попырин
А. Попырин
Не начался
1 2 3
         
         
Хольгер Руне
9
Дания
Хольгер Руне
Х. Руне
Материалы по теме
Алексей Попырин: хочу достойно бороться в матчах, где считаюсь андердогом
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android