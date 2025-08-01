Алькарас — о Синнере: людям нравится идея, что между нами напряжение. Это продаётся

Пятикратный чемпион турниров «Большого шлема» 22-летний испанский теннисист Карлос Алькарас высказался о своих взаимоотношениях с четырёхкратным победителем мэйджоров, лидером мирового рейтинга итальянцем Янником Синнером.

«Негативные высказывания очень привлекают внимание. Людям действительно нравится идея, что между нами существует напряжение. Это то, что продаётся. Но хотя теннис — индивидуальный вид спорта, мы играем с одними и теми же игроками каждую неделю, день за днём… Мы с Янником, у которых были отличные битвы на корте, часто видимся и за его пределами. Мы разговариваем, иногда тренируемся вместе. И в итоге строим хорошие, крепкие отношения… Мы хотим выигрывать и бороться, но вне корта — быть хорошими людьми и ладить друг с другом. Это совсем другая история. Для меня это одна из добродетелей и ценностей спорта», — приводит слова Алькараса Financial Times.