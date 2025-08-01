«Высокий, худой, неуклюжий. Но это одно из моих оружий». Алексей Попырин — о своём росте

Австралийский теннисист 26-я ракетка мира Алексей Попырин рассказал, как относится к высказываниям людей о его росте, который равен 196 см. Он также назвал своё главное оружие из-за наличия такой физиологической характеристики.

«Люди смотрят на меня — высокий, худой, неуклюжий. Думают, что двигаюсь медленно. Но я считаю, что у меня природная координация, я довольно быстрый для своего роста и легко выхожу из углов. Это точно одно из моих оружий», — приводит слова Попырина пресс-служба АТР.

Сейчас Попырин защищает очки на турнире категории «Мастерс» в Торонто-2025. Там он уже дошёл до четвёртого круга, где сыграет с датчанином Хольгером Руне.