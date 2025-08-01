«Образ, который я хотел создавать». Алькарас — о спокойствии в финале «Ролан Гаррос»

Пятикратный чемпион турниров «Большого шлема» 22-летний испанский теннисист Карлос Алькарас рассказал, что в финале «Ролан Гаррос» был уверен, что сможет в финале одолеть лидера мирового рейтинга итальянца Янника Синнера. Карлос отыгрался с 0:2 по сетам.
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«Я просто думал о том, чтобы возвращаться постепенно: одно очко, затем – другое, затем – ещё одно. Закрыть матч на турнире «Большого шлема» очень, очень сложно, поэтому я знал, что у меня будут шансы. Вот почему оставался спокойным. Понимал, что ему тоже будет нелегко. Это отчасти был тот образ, который я хотел создавать. Никогда не сомневался, что могу вернуться, но, конечно, необходимо всегда показывать уверенность в себе. Как только ты показываешь слабость сопернику — всё, ты пропал», — приводит слова Алькараса Financial Times.
- 1 августа 2025
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