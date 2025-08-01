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«Образ, который я хотел создавать». Алькарас — о спокойствии в финале «Ролан Гаррос»

«Образ, который я хотел создавать». Алькарас — о спокойствии в финале «Ролан Гаррос»
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Пятикратный чемпион турниров «Большого шлема» 22-летний испанский теннисист Карлос Алькарас рассказал, что в финале «Ролан Гаррос» был уверен, что сможет в финале одолеть лидера мирового рейтинга итальянца Янника Синнера. Карлос отыгрался с 0:2 по сетам.

Ролан Гаррос (м). Финал
08 июня 2025, воскресенье. 16:30 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 3
1 2 3 4 5
             
6 		7 7 4 6 3 6 2
4 		6 4 6 7 7 7 10
             
Карлос Алькарас
2
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

«Я просто думал о том, чтобы возвращаться постепенно: одно очко, затем – другое, затем – ещё одно. Закрыть матч на турнире «Большого шлема» очень, очень сложно, поэтому я знал, что у меня будут шансы. Вот почему оставался спокойным. Понимал, что ему тоже будет нелегко. Это отчасти был тот образ, который я хотел создавать. Никогда не сомневался, что могу вернуться, но, конечно, необходимо всегда показывать уверенность в себе. Как только ты показываешь слабость сопернику — всё, ты пропал», — приводит слова Алькараса Financial Times.

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