«Пью шампанское и кока-колу». Алькарас — о праздновании после побед на турнирах

Пятикратный чемпион турниров «Большого шлема» 22-летний испанский теннисист Карлос Алькарас рассказал, какой едой он празднует победы на турнирах.

«Я могу съесть гамбургер до, во время или после турнира. И всегда позволяю себе десерт, шоколад — для меня в этом нет проблем. Как я праздную? Возможно, когда возвращаюсь домой. Еда моей мамы всегда самая лучшая. Пью шампанское и кока-колу, чего не делаю во время турниров… Конечно, без излишеств», — приводит слова Алькараса Financial Times.

В этом сезоне Карлос Алькарас стал победителем пяти турниров. Он выиграл «Ролан Гаррос», «Мастерсы» в Монте-Карло и Риме, а также турниры ATP-500 в Роттердаме и Лондоне.