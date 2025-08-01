Алексей Попырин рассказал, как идёт подготовка к свадьбе со своей девушкой

Австралийский теннисист 26-я ракетка мира Алексей Попырин поделился подробностями организации свадьбы со своей возлюбленной Эми Педерик.

«Я оставил всю организацию ей. Эми проделала потрясающую работу и уже выбрала место с датой. Свадьба будет примерно в сентябре следующего года. Мы с нетерпением ждём этого события. Планируем всё: чтобы моя сестра из Австралии прилетела, и её семья, и моя, наши друзья. Это очень радостное и важное событие для нас обоих», — приводит слова Попырина пресс-служба АТР.

На турнире в Торонто Попырин дошёл до четвёртого круга, где сыграет с датским теннисистом Хольгером Руне.