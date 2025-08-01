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Новак Джокович станет одним из инвесторов французского ФК «Ле-Ман»

Новак Джокович станет одним из инвесторов французского ФК «Ле-Ман»
Новак Джокович
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Титулованный сербский теннисист 24-кратный обладатель ТБШ Новак Джокович войдёт в список инвесторов французского футбольного клуба «Ле-Ман». Об этом сообщает издание L'Équipe.

Уточняется, что экс первая ракетка мира входит в состав фонда Outfield, который и собирается вложить $ 80 млн в команду из Франции. Сейчас «Ле-Ман» выступает в Лиге 2.

В сезоне-2025 Новак Джокович трижды доходил до полуфиналов на турнирах серии «Большого шлема», проиграв на этой стадии Открытого чемпионата Франции и Уимблдона первой ракетке мира итальянцу Яннику Синнеру, а на Открытом чемпионате Австралии уступив Александру Звереву.

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