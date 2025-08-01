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«Мы не обязаны делать то, что сделали они». Карлос Алькарас — о «Большой тройке»

«Мы не обязаны делать то, что сделали они». Карлос Алькарас — о «Большой тройке»
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Пятикратный чемпион турниров «Большого шлема» 22-летний испанский теннисист Карлос Алькарас высказался о наследии испанца Рафаэля Надаля, швейцарца Роджера Федерера и серба Новака Джоковича.

«В теннисе всегда были великие соперничества и великие игроки. Это привилегия, что люди смотрят на наши матчи с таким энтузиазмом, но в конечном итоге мы не обязаны делать то, что сделали они, абсолютно нет. Если не оставаться верным своим идеалам, тому, чего ты хочешь, это давление может тебя уничтожить. Нужно уметь отличать одно от другого. Мы стараемся не думать ни о каком давлении и тем более о том, чтобы делать то, что сделали они», — приводит слова Алькараса Financial Times.

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